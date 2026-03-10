Robin Cuche scheidet an den Paralympics Milano Cortina 2026 in der Alpinen Kombination bereits im 1. Teil (Super-G) aus.

Damit setzt es für den Goldgewinner in der Abfahrt und im Super-G in Cortina eine erste Enttäuschung ab.

Mit Emerick Sierro liegt der 2. Schweizer in der Stehend-Kategorie auf Platz 11.

Erst hängte Robin Cuche in einer Linkskurve leicht im Tor ein, beim nächsten Schwung rutschte er auf dem Innenski weg: Nach gut 45 Fahrsekunden war die Alpine Kombination an den Paralympics für den 27-Jährigen beendet.

Einige bange Sekunden lang blieb Cuche liegen, dann gab er aber Entwarnung und fuhr selbstständig in den Zielraum. Im anschliessenden SRF-Interview sagte er: «Das Schienbein ist etwas geschwollen und tut weh, aber es ist nicht so schlimm.» Er müsse noch abwarten, wie es ausschaue, wenn das Adrenalin weg sei.

2 weitere Rennstarts geplant

Damit gibt es vorerst keine 3. Paralympics-Medaille für Cuche. Am Samstag in der Abfahrt und am Montag im Super-G hatte er sich jeweils Gold gesichert – seine ersten Podestplätze bei Winterspielen überhaupt.

Noch ist aber nicht Schluss für den Neffen von Didier Cuche. Insgesamt will er in allen 5 Disziplinen antreten, der Riesenslalom (Freitag) und der Slalom (Sonntag) stehen noch an.

Keine Schweizer Einsätze am Mittwoch & Donnerstag Box aufklappen Box zuklappen An den Paralympics Milano Cortina 2026 kommt es aus Schweizer Sicht zu einer kurzen Verschnaufpause. Die Wettkämpfe gehen zwar an verschiedenen Fronten weiter, Schweizer stehen am Mittwoch und Donnerstag allerdings keine im Einsatz. Gleichwohl wird auch an diesen Tagen die Sendung «Para-Graf – das Paralympics-Magazin» auf SRF zwei ausgestrahlt – und zwar wie folgt: Mittwoch um 20:10 Uhr

Donnerstag um 21:00 Uhr

Sierro Elfter – Gmür verzichtet

Die Führung vor dem Slalom in der Kategorie Stehend hat der Russe Alexej Bugajew inne, Thomas Grochar (AUT) und Oscar Burnham (FRA) reihen sich dahinter ein. Der 2. Schweizer Emerick Sierro zeigte einen starken Super-G und liegt aktuell auf dem 11. Platz. Der Slalom in seiner Kategorie startet um 14:10 Uhr.

Gar nicht am Start stand Théo Gmür. Der 29-Jährige verzichtete nach seinem Sturz im Super-G auf die Kombination und will sich stattdessen auf den Riesenslalom konzentrieren.