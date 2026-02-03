Viereinhalb Monate vor dem Start der diesjährigen Tour de Suisse sind drei Etappenorte bekannt. Die Schweizer Landesrundfahrt startet zum ersten Mal in Italien.

Legende: Macht in Italien Halt Die Tour de Suisse 2026. KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

Wie die Organisatoren der Tour de Suisse am Dienstag mitteilten, fällt der Startschuss am 17. Juni in Sondrio, unweit der Schweizer Grenze im Veltlin. Bad Ragaz ist Start- und Zielort der dritten Etappe, im Waadtländer Kurort Villars-sur-Ollon findet das letzte Teilstück statt. Die weiteren Etappenorte werden im Rahmen der Streckenpräsentation bekanntgegeben.

Erstmals in der Geschichte der Tour de Suisse finden Frauen- und Männerrennen am selben Tag und auf der gleichen Strecke statt. Start und Ziel befinden sich jeweils am gleichen Ort, die Etappen werden überwiegend als Rundkurse ausgetragen. Aushängeschilder der diesjährigen Landesrundfahrt vom 17. bis 21. Juni sind der vierfache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar und die Zeitfahr-Weltmeisterin Marlen Reusser.