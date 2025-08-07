UAE-Fahrer Baroncini bleibt nach einem schweren Sturz am Vortag im Spital. Es ist nicht der erste Vorfall in dem Rennen.

Filippo Baroncini hat sich bei einem Massensturz in der 3. Etappe der Polen-Rundfahrt einen Halswirbelbruch (ohne Verletzung des Rückenmarks) sowie Frakturen im Gesicht und am Schlüsselbein zugezogen. Dies teilte sein Team UAE Emirates in der Nacht auf Donnerstag mit.

Neben Baroncini war auch der Leader der Tour, Paul Lapeira (Decathlon-AG2R-La Mondiale) zu Fall gekommen. Das Rennen wurde für die Gesamtwertung neutralisiert. An der siebentägigen Tour hat es bislang täglich Stürze gegeben, etliche Fahrer wie Bob Jungels oder Mathias Vacek mussten aufgeben.

Erinnerungen an Lambrecht und Jakobsen

An der Polen-Rundfahrt ist es bereits in der Vergangenheit zu schlimmen Vorfällen gekommen. 2019 starb der Belgier Bjorg Lambrecht, nachdem er von der Strasse abgekommen und in eine Betonkonstruktion geprallt war.

Im Jahr darauf wurde Fabio Jakobsen von seinem Sprint-Rivalen Dylan Groenewegen in ein Absperrgitter abgedrängt. Der Niederländer stürzte so schwer, dass er ins künstliche Koma versetzt werden musste.