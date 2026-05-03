Sina Frei gewinnt beim Weltcup in Yongpyong (KOR) nach dem Short-Track-Wettkampf auch im Cross-Country.

Für die Zürcherin ist es der 1. Triumph auf Stufe Weltcup in dieser Disziplin.

Das Cross-Country-Rennen der Männer startet um 08:30 Uhr Schweizer Zeit (live bei SRF).

Dauerregen, Abfahrten so rutschig wie Eisbahnen und Aufstiege, die nur zu Fuss zu bewältigen waren: Das erste Cross-Country-Rennen der Saison im südkoreanischen Yongpyong hatte es in sich und erinnerte mehr an Radquer als an Mountainbike. Dies alles auf einer neuen Weltcupstrecke, die obendrein von ihrer Topografie eine der härtesten im ganzen Kalender ist. Die Frauen waren am Sonntag wirklich nicht zu beneiden.

Mit den misslichen Bedingungen kam erfreulicherweise eine Schweizerin am besten zurecht. Wie schon am Freitag im Short Track – damals noch bei frühlingshaften, trockenen Bedingungen – führte auch im Cross-Country kein Weg an Sina Frei vorbei. Die Zürcherin zeigte eine kämpferische Meisterleistung, fing auf der letzten von fünf Runden die führende Jenny Rissveds ab und fuhr ihren ersten Sieg überhaupt in dieser Disziplin auf Stufe Weltcup ein.

Frei kommt ihr Stepper-Training zugute

Wobei «fuhr» nicht richtig zutrifft. Die Fahrerinnen mussten das Bike etwa zur Hälfte der Zeit stossen. Auf dem tiefen Schlamm boten die Reifen trotz mehr Profil kaum Halt, sobald die Strecke nicht abwärts ging. Lange kam Rissveds mit diesen Bedingungen am besten zurecht. Die Schwedin lag phasenweise 45 Sekunden vor Frei und dem Rest.

Legende: Mountainbike oder doch Radquer? Die Bedingungen in Südkorea waren misslich. SRF

Doch Frei hatte sich das Rennen perfekt eingeteilt, lief in der letzten Runde zu Rissveds auf und liess diese sogleich stehen. «Endlich, es hat ein paar Jahre gedauert», freute sich die 28-Jährige nach ihrem Premieren-Sieg im Weltcup im Ziel. Das viele Training im Winter während ihrer Verletzungspause auf dem Stepper habe ihr heute geholfen, meinte die Olympia-Zweite von Tokio. «Denn normalerweise renne ich nie.»

Hinter Frei und Rissveds (+0:26) überraschte die Amerikanerin Madigan Munro als Dritte (+0:28). Ronja Blöchlinger überzeugte als zweitbeste Schweizerin auf dem 7. Rang (+2:02). Olympiasiegerin Jolanda Neff wurde knapp dahinter Achte (+2:06).