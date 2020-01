Legende: Hat sich den Start ins neue Jahr sicherlich anders vorgestellt Chris Froome. imago images

Der vierfache Tour-de-France-Sieger Chris Froome hat nach Informationen des italienischen Radsport-Magazins Bicisport das Trainingslager seines Rennstalls Ineos auf Mallorca abbrechen müssen. Ineos-Sportdirektor Dario Cioni bestätigte dies.

Der 34-jährige Froome hatte bei einem Sturz vor dem Zeitfahren der Dauphiné-Rundfahrt am 12. Juni Brüche am Oberschenkel, an der Hüfte, am Ellbogen, an den Rippen und im Nackenbereich erlitten. Ursprünglich wollte der Brite im Oktober bei einem Kriterium in Saitama zurückkehren, seinen Start sagte er aber kurzfristig ab. Anfang November wurde er in Frankreich erneut operiert.

Klappt es mit der Tour de France?

Die Nachrichten lassen Zweifel an Froomes Möglichkeiten aufkommen, die diesjährige Tour de France zu fahren. Die Teilnahme an der Frankreich-Rundfahrt hat sich Froome als grosses Ziel für 2020 gesetzt.