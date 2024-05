Vingegaard zurück auf dem Rad

Jonas Vingegaard macht bei der Genesung deutliche Fortschritte. Der Anfang April an der Baskenland-Rundfahrt schwer gestürzte Däne absolvierte am Dienstag seine erste Ausfahrt auf dem Velo. In einem auf X geteilten Video sprach der zweifache Tour-de-France-Sieger davon, dass es ihm «jeden Tag besser» gehe und er sich über die Rückkehr zur Normalität und auf die Trainings im Freien freue. «Ich werde jedoch alles Mögliche tun, um in Frankreich dabei zu sein», so der 27-Jährige. Start zur Tour de France ist am 29. Juni in Florenz. Vingegaard hatte sich bei seinem Sturz mehrere Brüche zugezogen und verbrachte insgesamt zwölf Tage im Spital.