Topfavorit Remco Evenepoel gewinnt das Gold Race von Maastricht nach Valkenburg nach 257,2 km im Sprint.

Der Belgier setzt sich im Sprint gegen Vorjahressieger Mattias Skjelmose durch.

Bei den Frauen triumphiert Paula Blasi, während Noemi Rüegg als beste Schweizerin Fünfte wird.

Die Vorentscheidung beim Auftakt der Ardennen-Trilogie fiel 42 km vor Schluss: Mattias Skjelmose (DEN, Lidl-Trek), Remco Evenepoel (BEL, Bora-hansgrohe) und Romain Grégoire (FRA, Groupama-FDJ United) schalteten einen Gang höher und enteilten dem Peloton.

Skjelmose kann nicht nachdoppeln

Nach wenigen Sekunden schluckte das Trio den ersten Ausreisser, Huub Artz (NED, Lotto Intermarché). Nach weiteren sechs absolvierten Kilometern hatte es den Führenden Marco Frigo (ITA, NSN Cycling Team) eingeholt.

Als noch 22 km zu bewältigen waren, wurde aus dem Trio ein Duo; Grégoire konnte das Tempo nicht mitgehen. Und so kam es nach 257,2 km von Maastricht nach Valkenburg zum Showdown zwischen Evenepoel und Skjelmose.

Vor Jahresfrist hatte Skjelmose beim Sprint die frischeren Beine und sensationell triumphiert. Diesmal konnte sich Evenepoel revanchieren: Er griff aus dem Windschatten heraus an – und liess sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Mit knapp zwei Minuten Rückstand kam die erste Verfolgergruppe ins Ziel. Benoît Cosnefroy (FRA, UAE Team Emirates-XRG) fuhr aufs Podest, Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) wurde als bester Schweizer Sechster.

Hirschi stürzt 40 km vor Schluss

Knapp 40 km vor der Ziellinie war das Rennen für ein namhaftes Dreigespann vorzeitig zu Ende. Sowohl Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) als auch Kévin Vauquelin (FRA, Ineos Grenadiers) und Matteo Jorgenson (USA, Team Visma-lease a Bike) kamen bei einer Kurve wegen nassen Untergrunds zu Fall.

Das Schweizer Team Tudor scheint verhext zu sein, zumal auch Julian Alaphilippe das Rennen nicht beendete. Er hatte 81 km vor Schluss aufgegeben. Kommt noch hinzu, dass Stefan Küng nach seinem schweren Unfall beim Eintagesrennen Omloop Het Nieuwsblad noch monatelang ausfällt.

So geht's weiter

Der Auftakt in die Ardennenrennen ist gemacht. Am kommenden Mittwoch geht Flèche Wallonne, der zweite Eintagesklassiker, über die Bühne, bevor am Sonntag Lüttich-Bastogne-Lüttich die Radfans in seinen Bann zieht. Sie können beide Rennen live bei SRF sehen.

Gold Race