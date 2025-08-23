 Zum Inhalt springen

Forderungen beglichen Beschlagnahmte Pferde aus Schwizers Stall wieder frei

Der Schweizer Springreiter kann vorübergehend aufatmen. Die auf seinem Hof beschlagnahmten Pferde sind wieder frei.

23.08.2025, 10:24

Reiter in rotem Jackett springt über eine Hürde auf schwarzem Pferd.
Legende: Hat auf die Forderungen reagiert Pius Schwizer. Keystone/EPA/Bjorn Larsson Rosvall

Pius Schwizers beschlagnahmte Pferde sind wieder frei. Der Abtransport der Pferde von seinem Hof im solothurnischen Oensingen war im Zusammenhang mit Schwizers wirtschaftlicher und finanzieller Schräglage angeordnet worden. Gläubiger machten Forderungen in der Höhe von insgesamt rund 600'000 Franken geltend.

Forderungen beglichen

Die Pferde gehören nicht dem 63-jährigen Reiter, sondern Drittpersonen. Sie waren dort eingestellt, um trainiert und an Turnieren vorgestellt zu werden, wie Schwizer auf Facebook schrieb. Die Rückgabe der Pferde möglich machte, wie auf Facebook zu lesen ist, die am Freitag erfolgte Begleichung der den Pfändungen zugrunde liegenden Forderungen.

Über den «Fall Pius Schwizer» hatten mehrere Schweizer Medien berichtet – auch über die vom Betreibungsamt Balsthal eingeleiteten Zwangsvollstreckungen. Der erlittene Imageschaden ist für den gebürtigen Luzerner entsprechend gross. Einer der Nackenschläge war die Suspendierung Schwizers durch die Selektionskommission von Swiss Equestrian.

