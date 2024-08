Per E-Mail teilen

Legende: Sun Yang Wettkampfmässig zurück im Wasser, und schon hat er die Konkurrenz wieder im Griff. imago images/Xinhua

Der 3-fache Olympiasieger Sun Yang reüssierte bei den chinesischen Sommer-Meisterschaften über 400 m Freistil. Die Leistung offenbarte allerdings Luft nach oben. So lag der inzwischen 32-Jährige mit der Zeit von 3:49,58 Minuten deutlich über seiner Bestzeit beim Olympia-Triumph 2012 in London (3:40,14). Zudem wäre ihm mit dieser Marke bei den Sommerspielen in Paris kein Platz im Final zugestanden.

«Ich fühle mich eingerostet», meinte Sun hinterher, «ich brauche mehr Wettbewerbe.»

Ein Wiederholungstäter

Der 11-fache Weltmeister, dessen Weltrekord über 1500 m Freistil in Paris vom US-Amerikaner Bobby Finke gebrochen wurde, war im Zuge der aufsehenerregenden Hammer-Affäre zunächst für 8 Jahre gesperrt worden. Später war seine Sperre auf 4 Jahre und 3 Monate reduziert worden.

Der Chinese soll bei einer unangemeldeten Dopingkontrolle am 5. September 2019 eine abgegebene Blutprobe mutwillig mit einem Hammer zerstört haben lassen. Sun war bereits 2014 positiv auf Doping getestet worden.