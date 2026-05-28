Beim Schwingen entscheidet nicht nur rohe Kraft über Sieg oder Niederlage – sondern die perfekte Schwung-Technik.
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Iten Dominique Marcel (Redaktion), Salzer Robert (Frontend-Entwicklung), Kunz Marina (Design), Hotz Tobias (Video)
Beim Schwingen entscheidet nicht nur rohe Kraft über Sieg oder Niederlage – sondern die perfekte Schwung-Technik.
Iten Dominique Marcel (Redaktion), Salzer Robert (Frontend-Entwicklung), Kunz Marina (Design), Hotz Tobias (Video)
SRF 1, 17.08.2025, 07:50 Uhr ; SRF