Am ersten Test-Tag der Formel 1 fährt Weltmeister Max Verstappen am meisten Runden, doch schneller ist ein anderer.

Legende: Mit dem brandneuen Boliden an den Tests Max Verstappen im Red Bull. imago images

Weltmeister Max Verstappen hat am 1. Tag der Testfahrten vor der neuen Formel-1-Saison ein enormes Pensum abgespult. Der Red-Bull-Pilot drehte mit seinem völlig neuen RB18 in Barcelona 147 Runden und war damit der mit Abstand fleissigste Fahrer.

Seine Rundenzeit von 1:22,246 Minuten genügte allerdings nur zum 9. Platz. Schnellster Fahrer war der Brite Lando Norris im McLaren in 1:19,568 Minuten. Vize-Weltmeister Lewis Hamilton klassierte sich auf dem 5. Rang. Am Morgen war noch Ferrari-Pilot Charles Leclerc am schnellsten gewesen, am Ende wurde er 2.

Alfa Romeo kämpfte noch mit Problemen: Sowohl am Morgen als auch Nachmittag musste der Bolide über 2 Stunden in der Garage behalten werden. Der Grund ist unklar, offenbar spielte der Wagen des Hinwiler Rennstalls aber noch nicht wie gewünscht mit.

Das Auto ist noch in Tarnfarben unterwegs, wie es offiziell aussieht, wird am Sonntag bekannt.

Die Zeiten bei den bis Freitag angesetzten Testfahrten haben noch wenig Aussagekraft. Die Teams probierten mit den komplett neuen Autos zunächst viel aus.