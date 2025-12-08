Inhalt

F1-Experte nach der Saison - Surer über Norris' Clou, die Enttäuschung und Saubers Zukunft Nach dem letzten Formel-1-Rennen der Saison blickt Marc Surer zurück und er verrät, was nächstes Jahr anders wird.

Die Formel-1-Saison ist mit einem spannenden Showdown zugunsten von Lando Norris am Sonntag in Abu Dhabi zu Ende gegangen. SRF-Experte Marc Surer lässt das Jahr Revue passieren, schildert den denkwürdigsten Moment und blickt auf die kommende Saison voraus. Surer über ... ... den frischgebackenen Weltmeister: «Lando Norris ist ein vorbildlicher Weltmeister. Er ist nett, lacht immer, hat praktisch keine Feinde. Jeder mag es ihm gönnen. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen.»

«Lando Norris ist ein vorbildlicher Weltmeister. Er ist nett, lacht immer, hat praktisch keine Feinde. Jeder mag es ihm gönnen. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen.» ... den spannenden Titelkampf zum Saisonende: «Die Spannung war das ganze Jahr da. Am Anfang fuhr Oscar Piastri allen davon. Dann hatte er einen Durchhänger und Max Verstappen erlebte eine Auferstehung. Und am Ende zog es Lando Norris durch, der im richtigen Moment seine Topform erreichte.» Passend zum Thema GP in Abu Dhabi Rang 3 reicht für «Papaya-Jubel»: Norris ist erstmals Weltmeister ... das Beste an dieser Saison: «Die engen Rennen. Manchmal machte eine Zehntelsekunde ein paar Plätze aus. Sowas hat es schon lange nicht mehr gegeben.»

«Die engen Rennen. Manchmal machte eine Zehntelsekunde ein paar Plätze aus. Sowas hat es schon lange nicht mehr gegeben.» ... die Enttäuschung der Saison: «Lewis Hamilton und Ferrari. Der Brite ist mit viel Tamtam zu Ferrari gewechselt, alle haben viel von ihm erwartet und mit ein paar wenigen Ausnahmen war es eine reine Enttäuschung.»

«Lewis Hamilton und Ferrari. Der Brite ist mit viel Tamtam zu Ferrari gewechselt, alle haben viel von ihm erwartet und mit ein paar wenigen Ausnahmen war es eine reine Enttäuschung.» ... den denkwürdigsten Moment: «Für mich war das Silverstone, als Nico Hülkenberg mit einem unterlegenen Sauber aufs Podest fuhr. Natürlich auch dank des Regens, aber das war ein grosser Moment.»

«Für mich war das Silverstone, als Nico Hülkenberg mit einem unterlegenen Sauber aufs Podest fuhr. Natürlich auch dank des Regens, aber das war ein grosser Moment.» ... die Leistung von Sauber: «Sauber ist mit einem mittelmässigen Auto angetreten, hatte aber das Glück zwei motivierte Fahrer zu haben. Schon im ersten Rennen hat Hülkenberg gepunktet. Mitte der Saison wurde das Auto dann etwas besser, sodass auch Gabriel Bortoleto ab und zu in die Punkte fahren konnte.»

«Sauber ist mit einem mittelmässigen Auto angetreten, hatte aber das Glück zwei motivierte Fahrer zu haben. Schon im ersten Rennen hat Hülkenberg gepunktet. Mitte der Saison wurde das Auto dann etwas besser, sodass auch Gabriel Bortoleto ab und zu in die Punkte fahren konnte.» ... die Zukunft von Sauber und wie viel Schweiz noch in der Formel 1 stecken wird: «Audi is made in Switzerland. Er wird in Hinwil gebaut, im Windkanal entwickelt. Die ganze Entwicklung ist also in der Schweiz, nur die Antriebseinheit kommt aus Deutschland, somit ist es für mich immer noch ein Schweizer Auto.»

«Audi is made in Switzerland. Er wird in Hinwil gebaut, im Windkanal entwickelt. Die ganze Entwicklung ist also in der Schweiz, nur die Antriebseinheit kommt aus Deutschland, somit ist es für mich immer noch ein Schweizer Auto.» ... die wichtigsten Änderungen der neuen Saison: «Die Autos werden kleiner und leichter. Zudem wird mit E100-Benzin gefahren, das ist CO₂-neutrales Benzin. Dafür wird die elektrische Leistung fast verdreifacht, das ist positiv für die Umwelt. Allerdings frage ich mich, wie einfach es sein wird, die Batterien jeweils aufzuladen.»

«Die Autos werden kleiner und leichter. Zudem wird mit E100-Benzin gefahren, das ist CO₂-neutrales Benzin. Dafür wird die elektrische Leistung fast verdreifacht, das ist positiv für die Umwelt. Allerdings frage ich mich, wie einfach es sein wird, die Batterien jeweils aufzuladen.» ... die Änderungen und wer am meisten davon profitiert: «Alle starten von null, alle müssen ihre Autos neu entwickeln. Deshalb ist es für Audi auch ein guter Moment, um einzusteigen. Für alle sind die Voraussetzungen gleich.» Formel 1 GP Abu Dhabi im Liveticker

SRF zwei, Sportlive, 7.12.2025, 14 Uhr ; sag/srf