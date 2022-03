Wie viele Rennen stehen auf dem Programm?

Einmal mehr preist die Formel 1 eine Rekordsaison an. Nachdem die Maximalzahl von 23 Rennen im letzten Jahr wegen Corona nicht hat erreicht werden können und die Saison stattdessen 22 GPs umfasste, soll es heuer soweit sein.

Offiziell sind zwar nur 22 Grands Prix bestätigt, weil das Rennen in Sotschi, das am 25. September hätte stattfinden sollen, als Reaktion auf Russlands Invasion in die Ukraine kurzerhand gestrichen wurde. Es dürfte für die Verantwortlichen der Formel 1 jedoch ein Leichtes sein, in absehbarer Zeit einen Ersatzort für den Grand Prix in Russland zu finden.

Welches sind die zentralen Stationen?

Der Startschuss zur 72. WM-Saison fällt wie 2021 am 20. März in Sakhir in der Wüste Bahrains. Vor der Pandemie hatte seit 2011 Melbourne den Ausgangspunkt markiert. Immerhin: Der Grand Prix von Australien kehrt wie jener von Kanada, Japan und Singapur nach 2 Jahren Unterbruch in den Kalender zurück.

Erstmals gefahren wird Anfang Mai auf dem neu errichteten Miami International Autodrome rund um das Stadion des NFL-Teams der Miami Dolphins. Das Saisonfinale wird zum 9. Mal in Folge in Abu Dhabi über die Bühne gehen – im Vergleich zum Vorjahr allerdings schon am zweitletzten November-Wochenende und damit 3 Wochen früher.

Das volle Programm bei SRF Box aufklappen Box zuklappen SRF zeigt auch in dieser Saison alle Rennen sowie am Vortag jeweils die Qualifyings live. Den Auftakt bei uns im Programm macht der GP Bahrain aus Sakhir, den Sie wie folgt live auf SRF zwei und in der Sport App verfolgen können: Samstag , 15:50 Uhr: Qualifying

, 15:50 Uhr: Sonntag, 15:20 Uhr: Rennen Als Kommentatoren begleiten Sie Michael Weinmann und Experte Marc Surer durch das erste Wochenende.

Welche Piloten greifen neu an?

In der Pause bewegte sich das Fahrerfeld nur marginal. Einzig der Transfer von George Russell von Williams zu Mercedes brachte etwas Bewegung. Im Gegenzug steht der vorherige Teamkollege von Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, nun bei Alfa Romeo unter Vertrag. Überhaupt wechselten nur 5 von 20 Fahrern ihren Arbeitgeber, 6 Rennställe hielten an ihren Paarungen fest.

Die 10 Fahrer-Duos

Mercedes Lewis Hamilton George Russell Red Bull Max Verstappen Sergio Perez McLaren Daniel Ricciardo Lando Norris Aston Martin Sebastian Vettel Lance Stroll Alpine Esteban Ocon Fernando Alonso Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Alpha Tauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Alfa Romeo Valtteri Bottas Guanyu Zhou Haas Kevin Magnussen Mick Schumacher Williams Alexander Albon Nicholas Latifi

Insgesamt bereichern 3 neue Piloten die Saison 2022, davon ist sogar nur einer wirklich ein Grünschnabel.

Guanyu Zhou: Der bald 23-Jährige wird der erste chinesische Fahrer in der Königsklasse des Automobilrennsports. Er erhielt von der Equipe Alfa Romeo mit Sitz in Hinwil im Zürcher Oberland eine Chance und stieg somit nach 3 Jahren aus der FIA-Formel-2-Meisterschaft auf.

Der bald 23-Jährige wird der erste chinesische Fahrer in der Königsklasse des Automobilrennsports. Er erhielt von der Equipe Alfa Romeo mit Sitz in Hinwil im Zürcher Oberland eine Chance und stieg somit nach 3 Jahren aus der FIA-Formel-2-Meisterschaft auf. Alexander Albon: Der Thailänder ist nach einem Jahr Unterbruch zurück und steigt bei Williams wieder ein. Der 25-Jährige bringt die Erfahrung aus 38 GPs mit (Toro Rosso & Red Bull) und stand 2020 als je Dritter sogar schon zweimal auf dem Podest.

Legende: Rückkehrer Alexander Albon musste kurzzeitig in der DTM neuen Anlauf nehmen und erhielt nun bei Williams wieder ein F1-Cockpit. Keystone EPA/XPB Images/POOL

Kevin Magnussen: Der 29-jährige Däne absolvierte zwischen 2014 und 2020 sogar bereits 119 Rennen und hatte gleich bei seinem Debütauftritt «down under» als Zweiter sein bis heute einziges Top-3-Ergebnis herausgefahren. Magnussen rückte bei Haas erst kurzfristig auf den Radar, nachdem sich der US-Rennstall gezwungen gesehen hatte, den Russen Nikita Masepin zu entlassen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Däne zurück in der Formel 1 Magnussen folgt bei Haas auf freigestellten Masepin 09.03.2022

Der Jüngste ist weiterhin der für AlphaTauri tätige Japaner Yuki Tsunoda (21), der bislang einzige Formel-1-Fahrer, der nach der Jahrtausend-Wende geboren wurde. Die Rolle des Seniors dagegen hat geändert: Sie gehört nach dem Rücktritt von Kimi Räikkönen künftig Fernando Alonso. Der im Juli 41 Jahre alt werdende Spanier, 2005 und 2006 Weltmeister mit Renault, bestreitet bereits seine 19. Saison. Räikkönens Bestmarke von 349 GP-Starts dürfte Alonso im Herbst übertreffen.

Wer ist eigentlich der Titelverteidiger?

Das Herzschlag-Finale in Abu Dhabi ist erst rund 3 Monate her. Max Verstappen fing damals Lewis Hamilton im Showdown auf der letzten Runde noch ab und feierte seinen 1. Weltmeister-Titel.

Der Niederländer beendete eine 4 Jahre anhaltende Dominanz von Lewis Hamilton. Der Brite teilt sich mit 7 Titeln die Rekordmarke zusammen mit Michael Schumacher.

02:31 Video Rückblick auf das finale Duell Verstappen vs. Hamilton Aus Tagesschau vom 12.12.2021. abspielen

Was ist im Regelwerk neu?

Die bevorstehende Saison bringt die umfangreichsten Neuerungen seit langem. Hier können Sie sich darüber orientieren.