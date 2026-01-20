Im Formel-1-Jahr 1 nach dem Rennstall Sauber zeigt sich: Mit viel Aufwand beweist Neueinsteiger Audi in Berlin seinen Ehrgeiz.

Legende: Die Hüllen sind gefallen 47 Tage vor dem Saisonstart ist bekannt, dass der R26 ist in Titan, Carbon-Schwarz und Rot gehalten ist. KEYSTONE/DPA/Soeren Stache

Der neue Werksrennstall des Autobauers Audi präsentierte erstmals die künftige Lackierung seiner Rennwagen und lud dafür zu einer aufwendigen Show in die deutsche Hauptstadt. Er fühle Aufregung und Stolz, sagte Nico Hülkenberg, der mit dem Brasilianer Gabriel Bortoleto das Fahrerduo bilden wird.

«Das ist ein Teil von etwas Grossem. Für mich ist das eine riesige Chance», ergänzte Hülkenberg. Audi hatte im Sommer 2022 den Einstieg als F1-Werksteam verkündet und übernahm dafür den Schweizer Rennstall Sauber.

Nur die Anfänge sollen bescheiden sein

In der Saison 2026, die am 8. März in Melbourne startet, wird das Projekt unter dem Namen Audi Revolut F1 Team seine GP-Premiere feiern. «Wir starten bescheiden, haben aber ein ehrgeiziges Projekt vor uns. Bis zum ersten Rennen bleibt viel zu tun», sagte Teamchef Jonathan Wheatley.

Es sei unmöglich zu wissen, wo Audi beim Saisonstart im Vergleich zu den anderen Teams stehen werde, sagte Projektleiter Mattia Binotto. Als Ziel hatte die Teamspitze den Angriff auf den Titel im Jahr 2030 ausgegeben.