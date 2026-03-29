Legende: Leidet an Motivationsproblemen Max Verstappen. imago images/Abacapress

Max Verstappen hat nach dem GP von Japan seine Zukunft in der Formel 1 offengelassen. Er habe «keinen Spass mehr an der ganzen Sache», sagte der Niederländer bei BBC Radio 5 Live nach seinem enttäuschenden 8. Platz in Suzuka. Auf Nachfrage, ob sich der Red-Bull-Pilot einen Abschied zum Saisonende vorstellen könne, entgegnete der viermalige Weltmeister: «Genau das meine ich. Ich denke über alles hier im Fahrerlager nach.»

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Privat sei er «sehr glücklich», sagte Verstappen, der sich angesichts des straffen Programms von 22 Rennen in der Königsklasse des Motorsports mehrere Fragen stellt: «Lohnt es sich? Oder geniesse ich es mehr, zu Hause bei meiner Familie zu sein, meine Freunde öfter zu sehen?»

Verstappen hatte in den vergangenen Wochen immer wieder die neue Formel 1 mit ihren Hybridmotoren und dem hohen Elektroanteil scharf kritisiert, unter anderem als «Witz» bezeichnet – unabhängig vom Fakt, dass er mit seinem Red Bull nur hinterherfährt. Er könne «problemlos akzeptieren, auf Platz 7 oder 8 zu stehen, wo ich gerade bin», sagte Verstappen. «Aber wenn man nicht die ganze Formel dahinter geniesst, fühlt sich das für einen Rennfahrer nicht natürlich an.»

Vertrag bis 2028

Auf der Strecke müssen die Piloten ihre Autos immer wieder aufladen. Was auf der einen Seite zu vielen Positionswechseln führt, ist für Fahrer wie Verstappen frustrierend. «Hier kannst du zwar überholen, aber dann hast du für die nächste Gerade keinen Akku mehr», sagte der Niederländer mit Blick auf das Duell in Suzuka gegen Alpine-Fahrer Pierre Gasly, der anschliessend direkt wieder an ihm vorbeigezogen war.

Bei Red Bull läuft sein Vertrag noch bis Ende 2028. Schon vor dem Rennen hatte Vater Jos Verstappen dem niederländischen Telegraaf gesagt, dass sein Sohn die Motivation verlieren könnte. «Ich möchte hier sein, um Spass zu haben, eine tolle Zeit zu verbringen und mich zu amüsieren», sagte der frühere Seriensieger. «Im Moment ist das aber nicht der Fall.»