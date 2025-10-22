Der bisherige Co-Präsident Peter Barandun wird in Aarau anlässlich der ausserordentlichen Delegiertenversammlung von Swiss-Ski zum Präsidenten gewählt.

Peter Barandun gehört dem Verbandspräsidium seit 2012 an; zunächst als Vizepräsident, danach ab Sommer 2024 als Co-Präsident an der Seite von Urs Lehmann. Nach dessen Rücktritt aufgrund des Wechsels zum Weltverband FIS stieg Barandun nun zum alleinigen Präsidenten auf.

Von den Vertreterinnen und Vertretern der Regionalverbände und Skiklubs erhielt er 100 Prozent der Stimmen. Bereits Ende August hatte sich das Präsidium von Swiss-Ski einstimmig darauf verständigt, dass Barandun dem Verband als alleiniger Präsident vorstehen soll. Eine Gegenkandidatur gab es in der Folge nicht.

Passend zum Thema Abgang nach 19 Jahren Urs Lehmann verlässt Swiss-Ski und wird CEO der FIS

Beruflich ist Peter Barandun als CEO und Verwaltungsratspräsident von Electrolux Schweiz tätig. Diese Funktion wird er auch nach seiner Wahl zum Präsidenten von Swiss-Ski vollumfänglich ausüben.

Die nächste ordentliche Delegiertenversammlung von Swiss-Ski findet am 4. Juli 2026 in Schangnau statt.