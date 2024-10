4 Schweizer Weltcup-Stationen und die WM in Saalbach-Hinterglemm: Die Ski-Saison 2024/25 hat es in sich. Wir liefern den Überblick.

Start in Sölden am Wochenende

Legende: Gibt's wieder Schweizer Jubel? Die prestigeträchtige Lauberhorn-Abfahrt findet am 18. Januar 2025 statt. Keystone/Alessandro Trovati

Am Wochenende wird die neue Ski-Saison traditionsgemäss auf dem Rettenbachgletscher in Sölden eröffnet. Die Organisatoren gaben am Donnerstag grünes Licht für die Austragung der beiden Riesenslaloms am 26. und 27. Oktober.

Im Weltcup bleibt vieles beim Alten, einiges ist aber auch neu: Die Abfahrten in Zermatt, die in den letzten beiden Jahren ohnehin nicht durchgeführt werden konnten, sind nicht mehr im Kalender enthalten.

Weltcup-Finale in Sun Valley

Im November stehen in Levi und Gurgl die ersten Slaloms an, wobei neu auch die Männer im hohen finnischen Norden zu Gast sind. Der Speed-Auftakt folgt am 6./7. Dezember (Männer) respektive 14./15. Dezember (Frauen) in Beaver Creek (USA).

Nach Nordamerika kehrt der Tross dann erst im März für das Weltcup-Finale (22. bis 27. März) zurück. Dieses findet erstmals in Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho statt. Der kleine Ski-Ort beherbergte den Weltcup zuletzt 1975.

03:12 Video Archiv: Odermatt nimmt grosse Kristallkugel in Empfang Aus Sport-Clip vom 24.03.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 12 Sekunden.

Männer zurück in Crans-Montana

Die Schweizer Ski-Fans dürfen sich auf insgesamt 9 Heim-Rennen an 4 verschiedenen Orten freuen. Gesetzt sind natürlich die Klassiker in Adelboden (11./12. Januar) und Wengen (17.-19. Januar). Die Männer absolvieren erstmals seit 2012 auch wieder Rennen in Crans-Montana: Im WM-Ort von 2027 gehen am 22. und 23. Februar eine Abfahrt und ein Super-G über die Bühne.

Die Frauen, die sonst jeweils in Crans-Montana Gastrecht geniessen, werden heuer nur in St. Moritz (2 Super-G am 21./22. Dezember) Rennen auf Schweizer Boden fahren.

WM in Saalbach-Hinterglemm

Wie immer in den ungeraden Jahren findet in diesem Winter wieder eine WM statt. Vom 4. bis 16. Februar 2025 kämpfen die Athletinnen und Athleten im österreichischen Saalbach-Hinterglemm um die Medaillen.