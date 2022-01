Lara Gut-Behrami kehrt zurück. «Ich freue mich darauf, wieder im Starthaus zu stehen», sagt die Tessinerin. Fast drei Wochen hatte die Skirennfahrerin wegen einer Corona-Infektion zwangshalber gefehlt und deshalb gleich fünf Weltcuprennen verpasst. Nun kann sie am Samstag im Riesenslalom von Kranjska Gora wieder angreifen.

Sportlich hat sie in dieser Zeit einiges verpasst, wertvolle Punkte gingen ihr verloren. Gut-Behramis Abwesenheit dauerte aussergewöhnlich lang, da bei ihr ein zweiter PCR-Test zehn Tage nach dem ersten noch positiv anzeigte und sie deshalb erneut in Isolation musste. Beispielsweise Mikaela Shiffrin, die ebenfalls infiziert war, fiel nur etwa halb so lange aus und war lediglich bei zwei Rennen nicht dabei.

Trotzdem passt die Tessinerin ihre Saisonziele in Bezug auf Disziplinenwertungen oder Gesamtweltcup nicht an – das ist auch gar nicht nötig. «Mein Ziel ist sowieso immer nur, möglichst schnell zu fahren», meint sie ruhig.

Der 30-Jährigen fehlen nun zwar zahlreiche Schneetage, doch zuhause im hauseigenen Kraftraum konnte sie sich wenigstens körperlich fit halten. «Ich hatte nur zwei Tage lang einen Husten. Sonst ging es mir so gut wie nie in den vergangenen zwei Monaten. Vorher war ich während allen Rennen immer ein bisschen krank.» Jetzt habe sie jeden Tag trainieren können.

Der sportliche Aspekt sei für sie in der Isolation allerdings in den Hintergrund gerückt. «Es war schade, aber zweitrangig», erzählt die achtfache WM-Medaillengewinnerin. An erster Stelle stehe das Menschliche. Es sei hart gewesen, so lange im Haus eingesperrt zu sein und immer Abstand zu ihren Liebsten zu haben.

Besonders, als ihr zweiter PCR-Test erneut positiv ausfiel. «Schon mehrere Tage zuvor waren all meine Schnell-Tests eigentlich negativ gewesen. Deshalb kamen auch mein Mann Valon Behrami und meine Familie wieder vorbei.» Danach sei sie aber sofort wieder von allen weg gewesen.

«Ich war gemäss den Werten immer noch ansteckend. Dann fragst du dich auch, ist dieser Abstand genug? Darf man mit Maske wenigstens im gleichen Raum rumlaufen? Diese Ungewissheit machte mich mehr fertig als der Rest.»

Es sei schade gewesen, dass sie noch mehr Rennen verpasst habe. Aber noch schwieriger sei es gewesen, damit umzugehen, dass sie für die anderen vielleicht gefährlich sei.

Endlich wieder Riesenslalom

Jetzt ist diese Zeit für Gut-Behrami aber vorbei. Im Riesenslalom von Kranjska Gora will sie nach drei verpassten Rennen in dieser Disziplin wieder um die Spitzenplätze mitreden. Wenn sie an ihre Leistungen vom Riesen in Sölden anknüpft, kann das nur gut kommen. Damals fuhr sie auf den zweiten Rang.