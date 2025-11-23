Lara Gut-Behrami befindet sich nach ihrem Sturz im Training in den USA wieder in der Schweiz. Die Schwere der Verletzung ist noch nicht bekannt.

Es war der Schock des Freitags, als die Meldung kam, dass Lara Gut-Behrami im Super-G-Training in Copper Mountain, Colorado, gestürzt war und sich dabei gravierend verletzt hat. Schnell war klar, dass damit das Karriereende für die erfolgreichste Schweizer Skifahrerin des letzten Jahrzehnts droht. Ihren Rücktritt hatte die 34-jährige Tessinerin sowieso auf Ende Saison angekündigt.

Untersuchungen in Genf sollen Klarheit schaffen

In Mitleidenschaft gezogen wurde das linke Knie, es besteht die Befürchtung eines Kreuzbandrisses und einer Verletzung des Meniskus, doch das bleiben für den Moment Spekulationen. Der Schweizer Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor erklärte am Freitagabend, dass es laut den Ärzten von Swiss-Ski erst im Lauf der Woche nach Untersuchungen im Spital von Genf Gewissheit geben werde.

Klar war am Sonntag einzig: Gut-Behrami hat auf jeden Fall eine Hirnerschütterung erlitten. Und sie ist gemäss übereinstimmenden Informationen am Samstag in die Schweiz zurückgekehrt und in Genf angekommen. Nun gilt es abzuwarten, ob eine grosse Karriere tatsächlich im Training in Colorado derart unglücklich zu Ende gegangen ist.