2014: Als Küng das Nachsehen gegen den Servicemann hatte

Heute, 9:15 Uhr

In diesem Jahrtausend gab es bisher 5 Schweizer Triumphe bei der Lauberhornabfahrt. Diese lassen wir in einer 5-teiligen Serie aufleben. Heute folgt der Schlusspunkt, wir erinnern uns an Patrick Küng und seinen Arbeitseifer im 2014.

bud