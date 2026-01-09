Vor den beiden Weltcuprennen am Wochenende wird am Freitag auch in Adelboden der Opfer der Brandkatastrophe gedacht.

Adelboden am Tag vor dem Weltcup-Wochenende. Der Himmel ist grau, doch eine weisse Decke legt sich über den Skiort und sorgt für eine besinnliche Stimmung. Alle Geräusche sind gedämpft – bis es Punkt 14 Uhr ganz still wird und anschliessend die Glocken der schmucken Dorfkirche zu läuten beginnen und der Schneefall genau dann zu einem Crescendo ansetzt. Trauerstimmung statt Jubel, Trubel, Heiterkeit.

Passend zum Thema Nationaler Trauertag Schweizer Sport-Welt gedenkt Opfer der Brandkatastrophe

Adelboden an diesem Freitag, das ist eben auch und vor allem der Tag der nationalen Trauer. Der Tag des Gedenkens an die Opfer der Brandkatastrophe in der Silversternacht von Crans-Montana. Ein paar Dutzend Menschen haben sich auf dem Kirchplatz versammelt, die TV-Kamera eines italienischen Senders filmt die Szenerie, eine Frau steht da mit Blumen in der Hand und Tränen in den Augen.

Programm am Wochenende unverändert

Das Rahmenprogramm der beiden Rennen an diesem Freitag entfällt. So wird es keine öffentliche Startnummernauslosung geben und auch die Party im Festzelt findet nicht statt. Für die Rennen am Wochenende soll dann wieder einigermassen Normalität herrschen, «begleitet von Gedenkmomenten im Zeichen der Verbundenheit und des Respekts», wie die Organisatoren Anfang Woche in einer Medienmitteilung schrieben.