Der 28-Jährige verletzte sich beim Super-G in Bormio schwer am Knie und fällt lange aus.

Der Schweizer Speed-Spezialist Urs Kryenbühl wird erneut lange ausfallen. Der 28-Jährige hat sich beim Super-G in Bormio am Donnerstag schwer verletzt. Die Untersuchungen in Zürich haben eine Ruptur des rechten vorderen Kreuzbandes ergeben. Wie Swiss-Ski mitteilt, wird das Knie vorerst konservativ rehabilitiert. In der zweiten Hälfte des Februars ist dann eine erneute Standortbestimmung geplant.

Von Verletzungen geplagt

Damit steht fest: Kryenbühl wird sicher die Weltmeisterschaften in Courchevel (6. bis 19. Februar) verpassen. Es beginnt, zwei Tage nach Platz 6 in der Abfahrt von Bormio und der Rückkehr in die erweiterte Weltspitze, das nächste Kapitel in seiner Leidensgeschichte.

Vor knapp zwei Jahren stürzte Kryenbühl beim Zielsprung in Kitzbühel schwer. Bereits damals zog sich der Schwyzer einen Kreuzbandriss sowie eine Gehirnerschütterung zu. Gut ein Jahr später verletzte er sich beim Super-G in Saalbach im Becken- und Hüftbereich.