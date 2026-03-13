Marco Odermatt zieht am Tag seines doppelten Kristallgewinns eine Saisonbilanz – und denkt dabei auch an Enttäuschungen.

Zum 5. Mal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen, zum 3. Mal hintereinander den Abfahrtsweltcup: «Das ist weder planbar, noch konnte ich mir das als Kind erträumen», ist sich Marco Odermatt bewusst. «Da muss Jahr für Jahr einfach so viel zusammenstimmen, damit das möglich ist.»

Die Konstanz, die es für den Kugelgewinn brauche, sei die «grosse Challenge in unserem Sport», meinte Odermatt nach der Abfahrt von Courchevel, in der er seinen insgesamt 102. Weltcup-Podestplatz einfuhr und damit alleiniger Schweizer Rekordhalter ist. Bislang teilte er sich die Bestmarke mit Vreni Schneider und Lara Gut-Behrami.

Die Crux mit dem Risiko

Odermatt sprach die unterschiedlichen Streckenführungen, Schnee- und Wetterverhältnissen an: «Dabei das Risiko einzugehen, sich überwinden, Vollgas zu geben und die Ski laufen zu lassen, ist die grosse Schwierigkeit und hat mich in den letzten Jahren so schnell gemacht.»

Vor einigen Jahren sei es ihm noch etwas leichter gefallen, das Risiko einzugehen, gab Odermatt zu. «Andererseits ist das eine Prozent, das mich zurückhält, vielleicht jenes, das mich gesund durch die Saison bringt.»

Rekordsieger bei Heimrennen

Als ausschlaggebend in diesem Winter erachtet der Nidwaldner seinen «Supersaisonstart» (4 Siege in seinen ersten 6 Rennen, Anm. d. Red.), den «Flow» und das Vertrauen auch in den Heimrennen.

«Mein Highlight in dieser Saison ist, in Adelboden und Wengen – meinen beiden Kindheitsträumen – Rekordsieger zu sein. Das ist schon unglaublich schön.» Am «Chuenisbärgli» hatte Odermatt zum 5. Mal in Serie den Riesenslalom gewonnen, was zuvor noch keiner geschafft hatte. Am Lauberhorn holte er seinen 4. Weltcupsieg in der Abfahrt – ebenfalls Rekord.

Odermatt vergass aber auch nicht, dass er eines seiner grossen Ziele verpasst hat, den Sieg auf der Streif. «Auch negative Emotionen, die etwas traurigen in Kitzbühel, haben die Saison speziell gemacht», räumte er ein.

Resultate