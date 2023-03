Marco Odermatt ist nicht zu stoppen. Binnen 7 Tagen hat der Schweizer 3 Weltcup-Rennen gewonnen (Super-G in Aspen, beide Riesenslaloms in Kranjska Gora) – das ist selbst dem Erfolgsverwöhnten zuvor noch nicht gelungen.

Die Flughöhe, in der sich der 25-Jährige inzwischen bewegt, haben bislang nur die Besten der Besten erreicht. Einige Zahlenspielereien mögen dies illustrieren (alle Angaben gelten nur für den Männer-Weltcup):

Weltcupsiege: Mit seinem 22. Sieg ist Odermatt in der «ewigen Liste» schon die Nummer 21 der Welt. Nur zwei (ältere) Aktive liegen vor ihm: Alexis Pinturault (34 Siege) und Henrik Kristoffersen (30).

Schweizer Weltcupsiege: Nur drei Schweizer haben mehr Erfolge eingefahren. Bis zu Pirmin Zurbriggens Rekord (40) ist zwar noch ein schönes Stück zu gehen. Peter Müller (24) und Michael von Grünigen (23) könnte Odermatt aber schon nächste Woche schnappen.

Schweizer Saisonsiege: Zurbriggen hat in seiner besten Saison 1986/87 elf Weltcupsiege gefeiert. Diesen Rekord hat Odermatt am Sonntag eingestellt – nächste Woche könnte er alleiniger Rekordhalter werden.

Schweizer Saisonsiege im Riesenslalom: Von Grünigen, der letzte Schweizer Riesenslalom-Seriensieger, gewann in der «Basisdisziplin» insgesamt zwar noch etwas häufiger (23 x) als Odermatt (13 x). Doch «MvG» kam auch in seiner besten Saison «nur» auf 5 Siege – Odermatt hat heuer bereits 6.

Schweizer Saisonsiege im Super-G: Odermatts 5 Super-G-Siege in dieser Saison sind bereits Bestwert. Zu Zurbriggens Schweizer Allzeit-Rekord (10) fehlt ihm noch genau ein Erfolg.

Dabei muss bedacht werden, dass Odermatt erst seine 7. Weltcup-Saison bestreitet (sein Debüt im März 2016 war die Belohnung für seinen Junioren-WM-Titel) und erst seit März 2018 in anderen Disziplinen neben dem Riesenslalom antritt. Zurbriggen realisierte seine Siege im Verlauf von 10 Wintern, Von Grünigen benötigte für seinen Riesenslalom-Bestwert 14 Saisons.

Wann folgt der erste Abfahrtssieg?

In den kommenden Weltcup-Saisons ist damit zu rechnen, dass Odermatt auch zu seiner Siegpremiere in der Abfahrt kommt. An der WM hat es bereits geklappt, im Weltcup fuhr er seit Bormio 2021 schon 9 Mal aufs Podest. Oft stand ihm Aleksander Kilde vor der Sonne.

Nur der Slalom fehlt

Ein «Handicap» hat Odermatt im Vergleich zu Zurbriggen und Von Grünigen: Im Slalom gehört er nicht zur Weltspitze. Der Walliser hat zwei Weltcup-Slaloms gewonnen, der Berner fuhr 22 Mal in die Top 10, davon zweimal aufs Podest.

Allerdings: Der Slalom hat sich seit den Zeiten Von Grünigens und Zurbriggens stark verändert. Um mitzuhalten, ist eine deutlich höhere Trainingsintensität nötig als früher.