Die Bilder gleichen sich: Giovanni Franzoni sitzt in der Leader-Box und kämpft mit den Tränen. Schon in Gröden, wo er seine Podestpremiere feiert, vor Wochenfrist beim Super-G in Wengen, wo er zum ersten Mal auf höchster Stufe gewinnt. Und nun auch in Kitzbühel, wo er zum ersten Mal in der Abfahrt obenaus schwingt.

Die feuchten Augen und die zittrige Stimme in den Interviews danach zeigen, wie viel Bedeutung die Erfolge für den 24-jährigen Italiener haben. Sie zeugen aber auch von einer schwierigen Zeit, die hinter dem so begabten Skifahrer liegt.

Erfolge für verstorbenen Teamkollegen

Im September verliert Franzoni seinen Teamkollegen und guten Freund Matteo Franzoso. Dieser erliegt einen Tag vor seinem 26. Geburtstag seinen schweren Verletzungen, die er sich bei einem Trainingssturz in Chile zugezogen hat.

Schon in Gröden gedachte Franzoni seines verstorbenen Teamkollegen und liess den Tränen nach Platz 3 im Super-G freien Lauf: «Wäre er hier, würde ich ihm sagen, dass er eine fantastische Person ist. Dass er wie ein Bruder für mich ist. Ich werde mein ganzes Leben für ihn Ski fahren.» Nun widmete Franzoni auch den Sieg auf der Streif Franzoso. Während bei der Siegerehrung nach dem Rennen die italienische Hymne ertönte, blickte er Richtung Himmel.

Junioren-Weltmeister vor von Allmen

Franzonis Leistungsexplosion war in dieser Form nicht absehbar. Sein mit Abstand bestes Resultat der Karriere bis zu diesem Winter war Platz 4 im Super-G in Beaver Creek im Dezember 2024 gewesen. Hinzu kamen zwei 10. Ränge, herausgefahren in der gleichen Saison und Disziplin in Kitzbühel und Sun Valley. Nun steht Franzoni bei je einem Sieg und einem 3. Platz im Super-G und in der Abfahrt.

Sein Potenzial deutete der Aufsteiger der Saison indes schon mehrfach an. 2021 gewann er bei der Junioren-Weltmeisterschaft Gold im Super-G. Ein Jahr später holte er den Titel in der Abfahrt und der Kombination, jeweils vor Franjo von Allmen.

Der Durchbruch im Weltcup liess auch deshalb auf sich warten, weil sich der am Südwestufer des Gardasees aufgewachsene Franzoni Anfang 2023 in Wengen schwer verletzte. Bei seinem Sturz im Canadian Corner zog er sich eine komplexe Sehnenverletzung am rechten Oberschenkel zu und fiel länger aus.

Das Lob von Odermatt

Nun, nach schwierigen Jahren, prasselt der Erfolg so richtig auf Franzoni ein. Der Triumph in Kitzbühel kam mit Ansage. Marco Odermatt, der in der Abfahrt knapp das Nachsehen gegenüber dem Italiener hatte, betonte vor den Rennen, dass Franzoni nicht mehr als Überraschung gelte, ihn habe jeder oben auf der Liste. «Er fährt einfach unglaublich gut Ski, kommt wie ich vom Riesenslalom. Ich glaube, in Zukunft braucht es diese Riesenslalom-Technik, um im Abfahrtssport ganz vorne zu sein», so Odermatt.

Ob sich Franzoni dauerhaft an der Spitze etablieren und Dominator Odermatt Paroli bieten kann, wird sich weisen. Die ersten Ausrufezeichen aber hat der 24-Jährige in eindrücklicher Manier gesetzt. Matteo Franzoso wäre stolz auf seinen «kleinen Bruder».