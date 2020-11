Legende: Ein teilweises Seuchenjahr Stan Wawrinka Reuters

15 Siege hat Stan Wawrinka heuer auf der ATP-Tour feiern können, das Out am Freitag gegen Alexander Zverev in Paris war die 8. Niederlage. Damit hat der Romand mit 65 Prozent zwar eine bessere Siegquote als in den Vorjahren (2019: 63%, 2018: 50%), wirklich zufrieden dürfte er mit seiner Saison aber nicht sein. Die Marksteine einer unkonstanten Saison: