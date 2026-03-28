Fehlende Tierdokumente, überfüllte Autos, Reisekrankheit: Diese Tipps helfen dabei, in den Ferien wirklich zu entspannen.

Von der Abfahrt bis zur Rückkehr: So bleiben die Ferien entspannt

Dieses Jahr entscheiden sich viele Schweizerinnen und Schweizer, hauptsächlich im Inland oder näheren Ausland Ferien zu machen. Das ist eine der Folgen des Nahost-Kriegs.

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Passend packen

Gerade in schweren Zeiten tut eine entspannende Auszeit gut. Die richtige Vorbereitung kann dabei entscheidend sein. Nebst den üblichen Dingen wie Reiseadapter und Kreditkarte darf eine gute Reiseapotheke nicht fehlen. Wer ins Ausland reist und Medikamente mit einem E-Rezept beziehen möchte, bleibt vermutlich erfolglos. E-Rezepte können nur in der Schweiz und in Liechtenstein gelesen werden. Es empfiehlt es sich also, vorgängig genügend Medikamente mitzunehmen oder das E-Rezept auszudrucken.

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So ist der Flug nicht für die Katz'

Wenn auch die Katze oder der Hund auf der Reise nicht fehlen darf, muss an die richtigen Papiere gedacht werden. Das ist nicht immer einfach, wie der Fall der Familie Burkhalter zeigt: Kaum in Costa Rica gelandet, muss Vater Michel direkt wieder zurückfliegen. Grund: Ein entscheidendes Dokument für die Einreisebewilligung der Hauskatze fehlt.

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Erst Gepäck-Tetris, dann Road Rage?

Ist das Reiseziel nicht allzu weit, steigen viele ins Auto. Das verleitet dazu, unnötigen Krempel mitzunehmen. Man kann schliesslich alles ins Auto schmeissen. Häufig kommt es dann aber doch zum Gepäck-Tetris. Und wie montiert man die Dachbox nochmals? Kommen dann noch Velos dazu, wird es richtig kompliziert. Ein guter Veloträger ist gefragt. Kassensturz hat getestet. Am besten schneiden Modelle von Atera, Westfalia und Hapro ab.

Kassensturz Mit welchem Veloträger reisen Bikes am sichersten? Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

Endlich unterwegs, landet man natürlich direkt hinter dem Sonntagsfahrer, der die Bergstrassen hochkriecht. Perfekte Bedingungen für «Road Rage». Um diese Wut und den Stress zu vermeiden, rät die Expertin deshalb, genügend Zeit für die Anreise einzuplanen und einen Zeitpunkt zu wählen, an dem möglichst wenig Autos unterwegs sind.

Puls Stress am Steuer – Wohin mit den Emotionen im Strassenverkehr? Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

Kurven ohne k...

Nicht nur wegen der leeren Strassen bietet sich eine Fahrt in der Nacht an. Fahren zur Schlafenszeit hat einen weiteren Vorteil. Nämlich das Vermeiden von immer bleicher werdenden Gesichtern, bis zum finalen Statement: «Mir ist schlecht.» Bei kurvigen Bergstrassen ist das Risiko besonders hoch. Während des Schlafs tritt die Reisekrankheit in der Regel jedoch nicht auf. Weitere Vorbeuger sind fettarme Speisen vor und während der Reise. Ein Gramm Ingwerpulver eine halbe Stunde vor Reiseantritt soll ausserdem auch helfen. Sinnvoll wäre es natürlich auch, direkt den Zug zu nehmen.

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Auch die Abenteurerinnen aus «Expedition Grönland» kämpfen mit Übelkeit, während sie vier Tage auf hoher See nach Grönland reisen. Wenn weder Ingwer noch Medikamente die Symptome lindern, hilft nur noch eins: sich hinlegen und warten.

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Weniger Konflikte, mehr Genuss

In den Ferien angekommen, schleichen sich schnell die ersten Auseinandersetzungen an. Schuld daran können unterschiedliche Erwartungen sein. Am besten klärt man diese bereits vorab beim Planen. Dabei sollte man genügend Zeit für spontane Aktivitäten einberechnen. Wer dabei das Handy weglegt, eliminiert gleich einen weiteren Streitpunkt. Ein guter Tipp ist zudem, gelegentlich alleine Ferien zu machen.