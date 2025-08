Rapamycin wurde erstmals in einer bestimmten Bakterienart entdeckt – auf Rapa Nui, der Osterinsel. Daher sein Name. Seit den 80er-Jahren kommt es bei Organtransplantationen zum Einsatz, weil es das Immunsystem unterdrückt und so dafür sorgt, dass der Körper fremde Organe nicht abstösst.

2003 zeigte ein Labor in Fribourg erstmals, dass es das Leben von Würmern verlängert. Einige Jahre später, 2009, wurde der Effekt dann auch bei Säugetieren, bei Mäusen nachgewiesen. Unterdessen ist klar, dass es bei unterschiedlichsten Organismen funktioniert und von allen bekannten Anti-Aging-Medikamenten das effektivste ist.

Nicht zuletzt darum ist es wohl auch das populärste Medikament in der Langlebigkeits-Szene. Wie viele Personen das Medikament «off-label» nutzen ist aber nicht klar. «Off-label» darum, weil Rapamycin nicht als Lebenselixier beim Menschen zugelassen ist. Klinische Studien, die zeigen würden, dass es uns Menschen länger leben lässt, gibt es nämlich keine.