Am 9. Mai 1985 ereignete sich im Hallenbad Uster eine riesige Katastrophe: Die Decke des Hallenbads stürzt ein, zwölf Menschen sterben beim Unfall. Die «Zeitblende» spricht mit einem Rettungstaucher und einem Überlebenden und zeigt auf, wie es zum Deckeneinsturz kommen konnte.

Zudem: «Input» geht dem Imageproblem der Pille auf den Grund, «Literaturclub: Zwei mit Buch» spricht über Beziehungen, in denen nicht mehr miteinander gesprochen wird, und bei «Sounds! Zentrale» steht unsere Stimme im Zentrum.

Sarah Morger SEO-Managerin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sarah Morger hat Publizistikwissenschaft studiert und ist begeisterte Podcast-Hörerin. Durch ihre Tätigkeit als SEO-Managerin (Suchmaschinenoptimierung) bei SRF seit 2021 ist sie mit den Podcasts im SRF-Universum bestens vertraut.

1. Ist die Antibabypille noch zeitgemäss?

«Errungenschaft», «sexuelle Befreiung» oder «Selbstbestimmung der Frauen»: Mit diesen Begriffen wurde die Antibabypille früher in Verbindung gebracht. Inzwischen sind aber insbesondere junge Frauen aufgrund von Nebenwirkungen und negativen Schlagzeilen skeptisch gegenüber Hormonen als Verhütungsmittel. Anna Kreidler zeigt in «Input», wie sich der Blick auf die Pille in den letzten Jahren verändert hat. Zudem: Welche Alternativen gibt es und wer trägt heute die Verantwortung beim Verhüten?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer sich selbst fragt, ob die Pille das passende Verhütungsmittel ist.

2. Deckeneinsturz im Hallenbad Uster 1985

Auch nach 40 Jahren fällt es noch schwer, über das grosse Unglück im Hallenbad Uster 1985 zu sprechen. Bis heute prägt der Deckeneinsturz des Hallenbads die Stadt und Menschen. In der zweiteiligen Serie der «Zeitblende» erzählen ein Rettungstaucher und ein Junior des Schwimmclubs Uster, wie sie den Abend erlebt und den Unfall verarbeitet haben. Auch wird der Frage nachgegangen, warum die Decke eingestürzt ist und wie sicher Hallenbäder heute sind.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer eine zweiteilige Serie hören möchte, die unter die Haut geht.

3. Wenn sich zwei Menschen nichts mehr zu sagen haben

Sprachlosigkeit in Sprache fassen – kein einfaches Unterfangen. Sunil Mann ist es in seinen Erzählungen «Bleiben tun sie nie» aber bravourös geglückt, findet «Literaturclub: Zwei mit Buch»-Host Felix Münger. «Bleiben tun sie nie» umfasst zwölf Kurzgeschichten, die in ländlichen Regionen spielen. Thematisch verbindet die Erzählungen die Sprachlosigkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen, wobei auf verschiedene Ursachen wie seelische Verletzung, Frustration oder enttäuschte Hoffnung eingegangen wird.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Leseratten, die in ein Thema eintauchen möchten, über das wenig gesprochen wird.

4. Eine «schöne Stimme», gibt es das?

Am 16. April ist der internationale Welttag der Stimme. Passend dazu dreht sich die neueste Folge von «Sounds! Zentrale» ganz um die Stimme. Die zwei Hosts unterhalten sich darüber, was beim Singen in unserem Körper passiert, welche Stimmen als schön empfunden werden und warum die Kopfstimme aktuell im Trend liegt. Zudem besprechen sie im Talk, ob es Menschen gibt, die schlicht nicht singen können.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die beim Lieblingssong gerne lautstark mitsingen.