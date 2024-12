Die Weihnachts- und Adventszeit gilt als eine Zeit der Besinnung und des Innehaltens, wobei viele an ihre Mitmenschen zu denken. Besonders an jene, denen es nicht so gut geht. Kein Wunder also, dass gerade jetzt mehr gespendet wird als sonst. Doch macht Spenden unser Leben sinnvoll? Die Philosophin Susan Wolf erklärt in der «Sternstunde Philosphie» : Es geht nicht darum, moralische Heilige zu sein.

Ausserdem: Im «Studio 404» zeigt Jozo Brica, wie er einen Kameramann eines Regionalfernsehens auf die Palme bringt, der Mundart-Autor Ernst Hunziker erzählt in seinem Adventskalender 24 Geschichten und «International» greift den langen Kampf Indiens gegen die Vergewaltigungskultur auf.

1. Was ist ein sinnvolles Leben?

Barbara Bleisch diskutiert in der «Sternstunde Philosophie» mit einer der einflussreichsten Philosophinnen einen «Evergreen» der Philosophie: Was ist der Sinn des Lebens? Susan Wolf sagt überraschend, dass wir keine moralischen Helden sein müssen, um ein sinnvolles Leben zu führen. Für sie besteht ein erfülltes Leben darin, sich mit Leidenschaft Projekten zu widmen, die als wertvoll und bedeutsam angesehen werden. Ob Feinschmeckerin, Musiker oder Hobbygärtnerin – sie alle engagieren sich mit Hingabe für etwas, das einen klar erkennbaren Wert hat. Laut Wolf sind Menschen nicht dazu da, die Welt zu verbessern, sondern etwas aus ihrem Leben zu machen.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die darüber nachdenken, was ein sinnvolles Leben ist.

2. Jozo Brica im Regionalfernsehen

Ausnahmsweise ist Jozo Brica zu Gast im Podcast «Debriefing 404» . Auch in seiner Freizeit lässt sich der Comedian anscheinend keine Chance für einen kleinen Spass entgehen. Während des Besuchs eines Weihnachtsmarkts unternimmt er alles, um im Beitrag eines Regionalfernsehens zu erscheinen. Das, obwohl der Kameramann seine Interviews bereits im Kasten hat und nur noch einige Schnittbilder braucht. Die Mühe hat sich gelohnt, denn Chef Mäthu entdeckt Jozo – ganz unerwartet – im TV.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die leichte Unterhaltung und Anekdoten aus dem Alltag schätzen.

3. Adventsreise mit Ernst Hunziker

Der Mundart-Autor Ernst Hunziker schreibt auf Wunsch seines fiktiven erwachsenen Göttikindes einen Adventskalender. Die 24 Geschichten sind etwas für Gross und Klein und dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern enthalten genauso Lehrreiches. So erfährt man in der ersten Folge beispielsweise, woher das Wort Advent ursprünglich kommt. Der Kalender für die Ohren erscheint in alphabetischer Reihenfolge von «A» wie Advent bis «Z» wie Zauber.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die noch keinen Adventskalender haben oder langsam, aber sicher in Weihnachtsstimmung kommen möchten.

4. Vergewaltigungs-Epidemie in Indien

In Indien werden jeden Tag fast 90 Frauen vergewaltigt. Die Dunkelziffer ist wohl noch viel höher. Viele Fälle werden nicht gemeldet. Die Gründe dafür sind oft Scham, Angst vor den Tätern oder fehlendes Vertrauen in die Polizei. Viele Menschen glauben, dass die hohe Zahl an Vergewaltigungen am indischen Gesellschaftssystem liegt. Dieses bevorzugt traditionell Männer gegenüber Frauen. «Schuld ist das patriarchalische System», sagt eine Demonstrantin in Kolkata. «International» taucht in die tief verwurzelte Vergewaltigungskultur Indiens ein.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die verstehen möchten, was das indische Gesellschaftssystem mit der Vergewaltigungskultur zu tun hat.