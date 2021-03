Die deutsche Autorin und Publizistin Carolin Emcke (*1967) ist eine der führenden Intellektuellen unserer Zeit. Als Kriegsreporterin war sie jahrelang in Krisengebieten unterwegs. Sie hat sich mit Gewalt und Fanatismus auseinandergesetzt und für ihren Essay «Gegen den Hass» 2016 den renommierten Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. In «Journal. Tagebuch in Zeiten der Pandemie» verfolgt sie vielschichtig die Auswirkungen der Corona-Krise.