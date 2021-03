Sie heisst Sophia und hilft, wenn jemand Opfer von häuslicher Gewalt wird. Sophia ist immer erreichbar, sie schreibt Textnachrichten und gibt Ratschläge. Sophia jedoch ist kein Mensch, sondern ein Computerprogramm, ein sogenannter Chatbot.

Sophia ist aktuell noch in der Projektphase, soll aber in rund sechs Monaten online gehen. Dann ist sie über Messenger-Dienste wie zum Beispiel WhatsApp erreichbar. Wie ein normaler Kontakt ist sie dort mit Profilbild gespeichert und kann angechattet werden.

Legende: Das Gegenüber beim Chatten: Sofias Profilbild bei WhatsApp. kona-connect.org

Wenn der Täter im gleichen Haus ist ...

«Wir wollten vor allem einen Weg finden, um die Opfer von häuslicher Gewalt zu erreichen, die in der Pandemie zu Hause mit den Tätern eingesperrt sind», sagt Projektverantwortliche Rhiana Spring.

Audio Frauenhäuser geraten wegen Corona-Krise an ihre Grenzen 22:37 min, aus Kultur kompakt vom 18.03.2020. abspielen. Laufzeit 22:37 Minuten.

Das gehe am einfachsten via Chatbot, erklärt die Tech-Fachfrau. Eine Fachstelle anzurufen und zu sagen: «Mein Mann schlägt mich», könne ein Risiko sein. Besonders, wenn sich der Täter im selben Haushalt befindet.

Hemmschwelle soll gesenkt werden

«Beim Chatbot bist Du bist völlig anonym. Niemand weiss, dass du mit jemandem sprichst und das kann wirklich die Hemmschwelle senken», so Spring. Getarnt als WhatsApp Kontakt, hinterlässt Sophia im Netz keine Daten. Nicht wie eine Mail, ein separates App oder ein Telefonanruf.

Legende: Ein Chat mit Sofia in einer der 25 Sprachen, die sie beherrscht: Via Text oder mit Hilfe der Buttons unter der Tastatur kann geantwortet werden. kona-connect.org

Denn an erster Stelle stehe für die Macherinnen, dass sich die Opfer nicht weiter in Gefahr bringen, so Spring. «Sophia ist so entwickelt, um die Hemmschwelle zu senken, und die Opfer zu den richtigen Stellen zu leiten, wo die Expertinnen sind.»

Beweise sichern und in 25 Sprachen Hilfe erhalten

Kommt dazu, dass einem das Programm die Möglichkeit gibt, potenzielle Beweise zu sammeln, die dadurch sicher gespeichert werden.

Sophia spricht insgesamt 25 Sprachen. Zu Beginn einer Unterhaltung fragt sie jeweils, in welcher man sich unterhalten möchte. Sie stellt weitere Fragen per Textnachricht und bietet über Knöpfe Optionen an, die man anwählen kann. Sie möchte auch wissen, in welchem Land oder welchem Kanton man ist.

Infos zu Sophia, dem Chatbot Box aufklappen Box zuklappen Entwickelt wurde Sofia von der Non-Profit Organisation Kona Connect. Vor Sofia hat Kona bereits einen Chatbot für kostenlose Rechtsberatung in Notsituationen entwickelt. In rund sechs Monaten soll Sofia online gehen. Mehr Infos zum Projekt gibt's hier.

Sofia gibt aber auch Antwort: Sie gibt Auskunft darüber, was passiert, wenn man zur Polizei geht oder klärt einen über die eigenen Grundrechte auf. Sie vermittelt auch Kontaktangaben zu den nächsten Frauenhäusern.

Die Idee hat die ETH Lausanne und Investoren im Silicon Valley überzeugt. Finanziell war damit der Anfang gemacht. Sophia ist so gut wie fertig entwickelt. Wenn sie dann mal läuft, ist wieder Verschwiegenheit gefragt, denn Sicherheit geht vor.