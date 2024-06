Seit 2021 zeigt das Kunsthaus Zürich Bilder der Bührle-Sammlung als Leihgaben. Die Werke sind wertvoll, aber auch umstritten, denn Emil Bührle verdiente als Waffenproduzent ein Vermögen, unter anderem durch Geschäfte mit dem NS-Regime. Einige Werke musste er nach dem Krieg als Raubkunst zurückgeben. Fachleute vermuten in der Sammlung bis heute Bilder, die jüdischen Sammlern zurückgegeben werden sollten.

Um 200 Bührle-Bilder als Leihgaben zu zeigen, hat das Museum mit öffentlicher Unterstützung für rund 200 Millionen Franken einen Erweiterungsbau von Stararchitekt David Chipperfield erstellen lassen.

Die Eröffnung und die erste Ausstellung 2021 waren allerdings ein Fiasko. Die Bührle-Ausstellung vermittelte zu wenig zeithistorischen Kontext, beschönigte Bührles Rolle sowie die Umstände von Flucht und NS-Verfolgung.

Kritische Stimmen fordern Überarbeitung

Zudem waren die Herkunftsgeschichten der Bilder nicht unabhängig untersucht worden. Die Provenienzen erforschte die Bührle-Stiftung selbst und kam wenig überraschend zum Schluss, dass alles unproblematisch sei.

Kritische Stimmen sowie die Historikerinnen und Historiker der «Bergier»-Kommission (unabhängige Experten-Kommission Schweiz Zweiter Weltkrieg) forderten darauf die Überarbeitung der Ausstellung, die unabhängige Erforschung der Bührle-Bilder und eine unabhängige Kommission, die über strittige Fälle berät beziehungsweise entscheidet, ob Bilder Erben jüdischer Sammlerinnen zurückgegeben werden müssen.

Neue Leitung, neue Lösung?

2022 trat Anne Demeester als neue Kunsthaus Direktorin ihr Amt an, Philipp Hildebrand übernahm das Präsidium im Trägerverein des Museums der Zürcher Kunstgesellschaft. Beide kündigten an, die Kontroverse um die Bührle-Bilder lösen zu wollen. Rasch verabschiedete das Museum eine neue Strategie für Provenienzforschung und überarbeitete die stark kritisierte erste Ausstellung der Bührle-Bilder.

Im Herbst 2023 wurde die zweite Präsentation der Bührle-Bilder eröffnet. Die Ausstellung kontextualisiert Emil Bührle als Sammler und Mäzen des Kunsthauses und liefert viele verschiedenen Perspektiven auf die kontrovers diskutierten Bilder. Eine eigene Position blieb das Kunsthaus aber schuldig.

Neue Prüfung der Herkunft

Der wissenschaftliche Beirat, der diese Ausstellung begleiten sollte, ist vor der Eröffnung geschlossen zurückgetreten. Hauptstreitpunkt war die inhaltliche Ausrichtung der Ausstellung und die fehlende Berücksichtigung der Perspektive von Opfern des NS-Regimes.

Seit Mai 2023 werden die Provenienzen der Bilder, die die Bührle-Stiftung bereits selbst erforscht hat, durch den Schweizer Historiker Raphael Gross überprüft. Gross ist Präsident des Deutschen Historischen Museums in Berlin und Mitglied in der «beratenden Kommission», die in Deutschland für strittige Raubkunst Fälle Lösungen empfiehlt.