Inhalt

Literatur mit SRF live erleben - Radio SRF ist live vor Ort an den 44. Solothurner Literaturtagen

Kommen Sie vom 27. bis 29. Mai beim SRF-Studio in der Cantina del Vino am Landhausquai 15 vorbei und erleben Sie Literatur – live und am Radio. Der Eintritt ist frei.