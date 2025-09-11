Die Liste der nominierten Titel für den mit insgesamt 42‘000 Franken dotierten Schweizer Buchpreis 2025 steht. Ins Rennen gehen folgende Titel:

«Es sind Bücher, die in das Wesen der Schweiz eindringen und weit über die Landesgrenzen hinausgehen, teils auch an die Grenzen des Erzählbaren, und die den Lesenden weite Horizonte eröffnen», schreibt die Jury in ihrer Begründung.

Der 18. Schweizer Buchpreis Box aufklappen Box zuklappen Für den Schweizer Buchpreis 2025 wurden von 50 Verlagen insgesamt 94 Titel eingereicht. Der Preis ist insgesamt mit 42‘000 Franken dotiert. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält 30‘000 Franken, die Nominierten erhalten je 3000 Franken. Die Verleihung findet am Sonntag, 16. November 2025, im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals BuchBasel im Theater Basel statt.

Die Jury des Schweizer Buchpreises wurde dieses Jahr zu grossen Teilen neu besetzt. Sie besteht aus Tim Felchlin (Literaturjournalist SRF Kultur und Radio Ö1), Martina Läubli (Kulturjournalistin NZZ am Sonntag und «Bücher am Sonntag»), Simone Nuber (Inhaberin der Libraria poesia clozza, Scuol), Isabelle Vonlanthen (Stellvertretende Leiterin des Literaturhauses Zürich) und Manuela Waeber (Freie Lektorin, Bibliothekarin und Partnerin bei Frieda KulturBeratung).

