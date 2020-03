DOS-Spiele funktionierten anders als heutige Games: Bevor es losging, musste man Grafikmodi auswählen und Soundkarten konfigurieren. Auch in der Spiele-Sammlung des Internet Archive, Link öffnet in einem neuen Fenster ist es immer noch kompliziert: Manche Games funktionieren nicht richtig, manchmal muss man sich im Netz Geheimcodes zusammensuchen um überhaupt spielen zu können. Wo möglich sollte man Games herunterladen und in einem DOS-Emulator wie DOSbox, Link öffnet in einem neuen Fenster öffnen.