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Bild 1 von 6. Richterswil/ZH. 3. Juni: Der Juni beginnt nass und unterkühlt. Bildquelle: Charlotte Stocker.
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Bild 2 von 6. Oberburg/BE. 6. Juni: Der Mohn leuchtet in den frühen Morgenstunden. Bildquelle: Tobias Messerli.
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Bild 3 von 6. Seenalperseeli/UR. 21. Juni: Seenalperseeli ist spiegelglatt. Bildquelle: Daniel Hug.
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Bild 4 von 6. Thunersee/BE. 23. Juni: Wolkenbruch über dem Thunersee. Bildquelle: Philippe Gyarmati.
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Bild 5 von 6. Schäfler/AI. 23. Juni: Früh aufstehen hat sich gelohnt. Bildquelle: Patrik Affentranger.
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Bild 6 von 6. Ottikon/ZH. 28. Juni: Nach einem heissen Tag entladen sich Blitze. Bildquelle: Alex Landolt.
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