Bild des Monats - Das schönste Wetterbild des Monats Juni 2026 ist gewählt

Gewonnen hat Tobias Messerli aus Oberburg/BE mit 38 Prozent der Stimmen. Auf Platz 2 folgt Daniel Hug mit der stimmungsvollen Seespiegelung. Platz 3 geht an Philippe Gyarmati mit der spektakulären Regenzelle über dem Thunersee. Herzliche Gratulation an alle Podestplätze.

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