Bild des Monats - Wählen Sie das schönste Wetterbild des Monats Juni

Der Juni begann kühl und zeitweise fast herbstlich, bevor er in eine aussergewöhnliche Hitzewelle überging. Mehrere Messstationen stellten neue Junirekorde auf. In Basel wurden 39 Grad gemessen, so heiss war es in der Deutschschweiz seit Messbeginn noch nie.

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