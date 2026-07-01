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Bild des Monats Wählen Sie das schönste Wetterbild des Monats Juni

Der Juni begann kühl und zeitweise fast herbstlich, bevor er in eine aussergewöhnliche Hitzewelle überging. Mehrere Messstationen stellten neue Junirekorde auf. In Basel wurden 39 Grad gemessen, so heiss war es in der Deutschschweiz seit Messbeginn noch nie.

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01.07.2026, 11:45

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  • Bild 1 von 6. Richterswil/ZH. 3. Juni: Der Juni beginnt nass und unterkühlt. Bildquelle: Charlotte Stocker.
    Ein Holzsteg über dem Wasser mit einem roten Regenschirm darauf unter wolkigem Himmel.
  • Bild 2 von 6. Oberburg/BE. 6. Juni: Der Mohn leuchtet in den frühen Morgenstunden. Bildquelle: Tobias Messerli.
    Feld mit roten Mohnblumen bei Sonnenuntergang.
  • Bild 3 von 6. Seenalperseeli/UR. 21. Juni: Seenalperseeli ist spiegelglatt. Bildquelle: Daniel Hug.
    Landschaft mit Bergen und einem See, der Reflexionen der Berge zeigt.
  • Bild 4 von 6. Thunersee/BE. 23. Juni: Wolkenbruch über dem Thunersee. Bildquelle: Philippe Gyarmati.
    Panoramablick auf einen See mit Regen über dem Wasser und bewölktem Himmel.
  • Bild 5 von 6. Schäfler/SG. 23. Juni: Früh aufstehen hat sich gelohnt. Bildquelle: Patrik Affentranger.
    Person auf einem Berggipfel mit Sonnenuntergang im Hintergrund.
  • Bild 6 von 6. Ottikon/ZH. 28. Juni: Nach einem heissen Tag entladen sich Blitze. Bildquelle: Alex Landolt.
    Blitz am Nachthimmel über einer Landschaft.
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