Bild des Monats Wählen Sie das schönste Wetterfoto des Monats Februar 2026

Der Monat Februar brachte uns sowohl Schnee als auch das erste Mal 20 Grad. So vielfältig das Wetter, so vielfältig die wunderbaren Fotos von unserem SRF Meteo Publikum. Jetzt können Sie das schönste Bild des Monats wählen. Viel Spass

01.03.2026, 11:46

  • Bild 1 von 6. Gwatt bei Thun/BE. 3. Februar: Morgenstimmung am Thunersee. Bildquelle: Michael Meier.
    Morgenstimmung bei Thunersee
  • Bild 2 von 6. Mühleberg/BE. 11. Februar: Der Spaziergang bei Wind und Nieselregen wurde mit diesem Regenbogen belohnt. Bildquelle: Therese Trachsel.
    Regenbogen
  • Bild 3 von 6. Wangen/SZ. 16. Februar: Aprilstimmung im Februar. Bildquelle: Jörg Bruhin.
    Abendstimmung
  • Bild 4 von 6. Brambrüesch/GR. 22. Februar: Nicht Lappland, sondern Brambrüesch. Einfach traumhaft. Bildquelle: Corina Egli.
    Winterlandschaft
  • Bild 5 von 6. Baldeggersee/LU. 25. Februar: Perfekte Spiegelung. Bildquelle: Sandra Waldispühl.
    Seespiegelung
  • Bild 6 von 6. Monte Brè/TI. 25. Februar: Frühling im Tessin. Bildquelle: Heinz Pfeil.
    See und Dunst
Hier geht es zur Abstimmung:

Die Umfrage läuft bis am 3. März 2026 um 12 Uhr.

Wie kann ich Bilder einreichen?

Box aufklappen Box zuklappen

Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild

