Bild des Monats Wählen Sie das schönste Wetterfoto des Monats März 2026

Der März 2026 zeigte sich wie ein frecher Frühlingstanz: mal kühl, mal mild, mal überraschend verschneit. Zwischen zarten Sonnenstrahlen und knackiger Kälte, der Frühlingsmonat war voller Wetterlaunen. Wählen Sie das schönste Wetterfoto des Monats.

31.03.2026, 19:16

  • Bild 1 von 6. Langnau i. E./BE. 7. März: Saharastaub bei Sonnenaufgang. Bildquelle: Tobias Messerli.
    Sonnenaufgang Saharastaub
  • Bild 2 von 6. Hütten/ZH. 15. März: Winterstimmung am Hüttnersee. Bildquelle: Charlotte Stocker.
    Schnee am Ufer
  • Bild 3 von 6. Basel. 16. März: Sonnenaufgang am Rheinufer. Bildquelle: Madeleine Lehr.
    Sonnenaufgang am Rheinufer
  • Bild 4 von 6. Bern. 23. März: Blütenzauber in Bern. Bildquelle: Simon Schuhmacher.
    Kirschblüten
  • Bild 5 von 6. Neuenkirch/LU. 24. März: Frostige Morgenstimmung. Bildquelle: Sandra Waldispühl.
    Morgenstimmung
  • Bild 6 von 6. Blinnenhorn/VS. 28. März: «Ufos» über den Alpen. Der Nordwind formt die Wolken. Bildquelle: Reto Deuber.
    Ufo Wolken über den Bergen
Hier können Sie abstimmen:

Die Umfrage läuft bis am 3. April 2026 um 12 Uhr.

Wie kann ich Bilder einreichen?

Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild

