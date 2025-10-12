Inhalt

Meteo-Quiz - Wie gut kennen Sie die Schweiz im Herbstlicht? Wenn sich die Schweiz in goldenes Licht taucht, zieht es Wandernde und Fotografinnen hinaus in die Natur. Testen Sie Ihr Wissen: Erkennen Sie Orte, Gipfel und Seen anhand von Hinweisen und herbstlichen Aufnahmen? Autor: Sandra Boner

Der Herbst zeigt die Schweiz von ihrer schönsten Seite – und vielleicht haben Sie beim Quiz gleich neue Ausflugsziele entdeckt. Wie es mit dem Herbstwetter weitergeht, erfahren Sie in der Meteosendung.

Meteo, 12.10.2025, 19:55

