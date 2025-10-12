Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Der Herbst ist da - und mit ihm auch der Nebel und Hochnebel. In den letzten Tagen hatte man von den Bergen aus einen wunderbaren Ausblick auf das Nebelmeer. Dieses ist immer etwas in Bewegung, am Donnerstag lösten sich aus der Nebelschicht zudem kleine Quellwolken. Romy Lienhard hat auf dem Brienzer Rothorn dieses Schauspiel festgehalten: herzliche Gratulation zum Wettervideo der Woche.

Weitere imposante Wettervideos vom wellenden Nebelmeer gibt es hier:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

