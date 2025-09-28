Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Ein Wintermezzo verzauberte die Alpen mit Schnee. Das winterliche Wettervideo der Woche stammt von Sandra Dennler von der Riederalp/VS - herzliche Gratulation.

Weitere schöne Wettervideos der vergangenen Woche:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo