«Mol ufa, mol aba, mol links, mol rechts». Etwa so erging es den Wolken am letzten Sonntag oberhalb des Lago Maggiore/TI. Einerseits schlichen entlang der Berghänge Hangwolken umher. Andererseits zogen in höheren Luft-Schichten Wolkenfelder von West nach Ost. Das eindrückliche Wettervideo der Woche stammt von Irene Eichhorn, herzliche Gratulation.
Wolkenfelder sind auch das Thema bei den weiteren Videos der vergangenen Woche:
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.
