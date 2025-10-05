Smoke on the water, ein Klassiker - beim Wetter zumindest im Herbst. Die Nebelschwaden über Gewässern heissen Seerauch. Kalte Luft strömt über das noch relativ warme Wasser. Das Wasser verdunstet und kondensiert in der kalten Luft - Nebel entsteht. Dieses Wettervideo der Woche des Caumasees/GR stammt von Lukas Wyss - herzliche Gratulation.
