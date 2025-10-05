Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Smoke on the water, ein Klassiker - beim Wetter zumindest im Herbst. Die Nebelschwaden über Gewässern heissen Seerauch. Kalte Luft strömt über das noch relativ warme Wasser. Das Wasser verdunstet und kondensiert in der kalten Luft - Nebel entsteht. Dieses Wettervideo der Woche des Caumasees/GR stammt von Lukas Wyss - herzliche Gratulation.

Weitere schöne Wettervideos der vergangenen Woche:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo