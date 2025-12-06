Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Manchmal mögen es die Wolken ruhig. Aber manchmal wollen sie auch Bewegung. Bettina Kauz konnte die bewegende Nebelobergrenze wunderbar festhalten. Herzliche Gratulation zum Wettervideo der Woche.

Weitere spektakuläre Winterstimmungen gibt es in der Galerie zu bestaunen.



Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

