Manchmal mögen es die Wolken ruhig. Aber manchmal wollen sie auch Bewegung. Bettina Kauz konnte die bewegende Nebelobergrenze wunderbar festhalten. Herzliche Gratulation zum Wettervideo der Woche.
Weitere spektakuläre Winterstimmungen gibt es in der Galerie zu bestaunen.
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.
SRFMeteoVideo
SRF Meteo App
Schauen Sie jetzt in die SRF Meteo App und seien Sie parat für jedes Wetter – schnell, verlässlich, aktuell. Haben Sie die SRF Meteo App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann laden Sie diese hier runter.
Jetzt installieren und mit wettern.