Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

In den vergangenen Tagen hat der Winter Einzug gehalten. Stellenweise wurde es weiss, andernorts blieb es grün. Die frostigen Temperaturen sorgten auch ohne Schnee für ein Natur-Schauspiel. So beispielsweise in Gelterkinden/BL, wo Andreas Döbeli mit einem Zeitraffer die Bildung von Haareis festhalten konnte. Herzliche Gratulation zum Wettervideo der Woche.

Was braucht es, damit Haareis entsteht? Die Fakten dazu findet man hier:

Weitere spektakuläre Winterstimmungen gibt es in der Galerie zu bestaunen.



Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

