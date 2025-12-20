Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Die Morgensonne hat sich - zumindest bei den Videos - gegen den Nebel durchgesetzt. Herzliche Gratulation! Im Wettervideo der Woche von Martin Mägli erleuchtet zunächst die Wolkendecke in wunderschönen Farben. Später werden die Fallstreifen (Virga, o.a. Quallenwolken) unterhalb der Wolkenschicht beleuchtet, dann folgen die Sonnenstrahlen, die zwischen den Bergen hindurchscheinen.

Wie bereits erwähnt, waren die Nebelvideos starke Konkurrenten. Selbst unter diesen gab es zahlreiche tolle Videos, von denen wir hier nur eine reduzierte Auswahl zeigen können. Vielen Dank an alle, die mit der Kamera unterwegs waren und dafür gesorgt haben, dass das Wettervideo der Woche so umkämpft war.



Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

