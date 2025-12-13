 Zum Inhalt springen

Wettervideo der Woche Wer hat den Scheinwerfer eingeschaltet?

Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

13.12.2025, 15:06

Was ist besser als ein Morgenrot? Ein Morgenrot mit Bergschatten! Herzliche Gratulation Ueli Buri zum Wettervideo der Woche.

Weitere tolle Wettervideos aus dieser Woche zeigen ein Morgenrot kombiniert mit Nebeldynamik. Dazu gibt es ein Nebelmeer, welches wasserfallartig über den Jura fliesst. Herzlichen Dank für alle Einsendungen!

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?

Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo

SRF Meteo App

Schauen Sie jetzt in die SRF Meteo App und seien Sie parat für jedes Wetter – schnell, verlässlich, aktuell. Haben Sie die SRF Meteo App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann laden Sie diese hier runter.

Jetzt installieren und mit wettern.

