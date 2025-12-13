Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Was ist besser als ein Morgenrot? Ein Morgenrot mit Bergschatten! Herzliche Gratulation Ueli Buri zum Wettervideo der Woche.

Passend zum Thema Wolken als Leinwand Bergschatten oben statt unten

Weitere tolle Wettervideos aus dieser Woche zeigen ein Morgenrot kombiniert mit Nebeldynamik. Dazu gibt es ein Nebelmeer, welches wasserfallartig über den Jura fliesst. Herzlichen Dank für alle Einsendungen!



Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

