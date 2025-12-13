Was ist besser als ein Morgenrot? Ein Morgenrot mit Bergschatten! Herzliche Gratulation Ueli Buri zum Wettervideo der Woche.
Weitere tolle Wettervideos aus dieser Woche zeigen ein Morgenrot kombiniert mit Nebeldynamik. Dazu gibt es ein Nebelmeer, welches wasserfallartig über den Jura fliesst. Herzlichen Dank für alle Einsendungen!
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.
