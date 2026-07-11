Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Während die Trockenheit vielerorts weitergeht, bildeten sich in den Alpen am Freitagabend lokale Gewitter. Diese leuchteten aus der Ferne rötlich in der Abendsonne. Das Wettervideo der Woche stammt von Björn Tiemann aus Stäfa/ZH. Herzliche Gratulation!

Weitere tolle Videos dieser Woche gibt es hier:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo